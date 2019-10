“Non è città videosorvegliata e deracketizzata”, Asaro: “Chi assiste a reati non denuncia”

Gela. “La comunità di Gela è assente, sono attività di indagine effettuate senza alcun contributo dei cittadini, che assistono a fatti di reato ma non segnalano”. Il procuratore capo Fernando Asaro lo aveva già detto in passato e torna a ribadirlo al termine dell’indagine “Cave canem”. Chi è testimone di reati o addirittura li subisce, non denuncia. Anche un tentativo di sequestro, in pieno giorno e all’uscita dell’istituto commerciale “Sturzo”, è stato bloccato solo dalla volontà di un docente, che accortosi di quanto stava accadendo, ha messo in fuga i giovani che avevano intenzione di caricare a bordo di un’auto, con la violenza, uno studente minorenne. Senza un sistema di videosorveglianza pubblico e con l’omertà di tanti, le indagini non sono mai facili da condurre. Anche in questo caso, si sono rivelate determinanti le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza privati e le intercettazioni. Denunce, invece, praticamente inesistenti. Un allarme che arriva di nuovo dai pm della procura.