“Non è sit-in politico”, protesta a Timpazzo: Greco, “è solo primo passo”

Gela. Gli autocompattatori con i carichi supplementari di rifiuti sono passati anche oggi, ma a Timpazzo questa volta c’era uno schieramento piuttosto nutrito. “È un primo segnale – dice il sindaco Lucio Greco – era importante essere qui e spero che gli altri sindaci della Srr comprendano le specificità di questo territorio. Balbo? Solo chi non conosce il territorio può rilasciare simili dichiarazioni. Questa non è una manifestazione politica”. Davanti all’ingresso principale della discarica si sono radunati esponenti dem e grillini, il segretario provinciale Peppe Di Cristina, il deputato Ars Giuseppe Arancio, i deputati grillini Ketty Damante e Nuccio Di Paola. C’era una delegazione di Italia Viva. “È quello che diciamo da due mesi – spiega Di Cristina – questo territorio non può diventare la discarica di tutta la Sicilia ed è giusto che le responsabilità della Regione emergano”. Il grillino Di Paola è stato tra i primi a sollevare il caso, rivolgendosi direttamente all’assessore regionale Daniele Baglieri, denunciando il rischio della trasformazione di Timpazzo in una “nuova “Lentini”. L’ha ribadito anche questa mattina. “Dove sono finiti i fondi che eventualmente la Regione doveva destinate per il trasferimento fuori Regione dei rifiuti? Non ci si può ricordare di Gela solo quando ci sono rifiuti da collocare”, ha detto Di Paola. Per Damante, servono “atti concreti da parte di tutti”. “Gela ha già dato – ha ribadito Arancio – Timpazzo, con spirito solidaristici, già riceve più conferimenti. Ora, basta”. Come era prevedibile, nonostante la presenza dell’amministrazione comunale, non c’erano esponenti forzisti e centristi. Mancavano gli assessori Nadia Gnoffo e Danilo Giordano, che fanno parte di forze politiche nella maggioranza del presidente Nello Musumeci.