“Non è stata visita dei selfie”, Di Cristina: “Governo Pd-M5s sblocca investimenti per città”

Gela. “Da ieri, Gela è veramente come Taranto. Il ministro Giuseppe Provenzano ha assunto impegni importanti. Non è stato l’incontro dei selfie, come accaduto in passato”. All’indomani della visita istituzionale in Comune, il segretario cittadino dem Peppe Di Cristina mette la firma politica sulle parole del ministro per il Sud. “Abbiamo dato precedenza agli interessi della città e non a quelli del partito – continua – Gela sarà parte importante del piano per il Sud che il governo sta predisponendo. Il ministro ha rivendicato il suo ruolo nella vicenda Argo-Cassiopea. Parliamo di investimenti per 800 milioni di euro. A settembre, avevano annunciato che sarebbe venuto in città e abbiamo rispettato l’impegno. Questo è il nuovo corso del Pd e il governo, con l’intervento del nostro partito e del Movimento cinque stelle, che ritengono un alleato, sta portando risultati concreti per la città”. I dem tenevo alla visita di Provenzano, anche per tracciare un loro ruolo di riferimento nell’alleanza pro-Greco. “Non è stata una visita solo formale – continua Di Cristina – il ministro ha annullato tutti i suoi impegni e fino a sera inoltrata è rimasto in municipio per lavorare in favore della città. Anche il prefetto di Caltanissetta, che di certo non è di parte, ha partecipato fino alla conclusione dei lavori. Sono segnali importanti. Provenzano si è impegnato a ritornare e credo che lo farà tra gennaio e febbraio. Non è stata affatto campagna elettorale”. Di Cristina, che non si è mai nascosto da questo punto di vista, conferma il dialogo istituzionale con il Movimento cinquestelle, che con il ministro dell’ambiente Sergio Costa ha messo la sigla sullo sblocco della proroga Via per la base gas di Eni e sul nuovo protocollo per la decarbonizzazione del sito industriale locale.