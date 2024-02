“Non è stato un question time ma un comizio di Greco”, Farruggia: “Crea fibrillazioni in giunta”

“Questo suo atteggiamento sta chiaramente creando fibrillazioni pure all’interno della giunta – dice ancora il consigliere M5s – gli assessori non vengono in aula a rispondere alle interrogazioni. Se l’andazzo non cambierà, non presenterò più alcuna interrogazione. Tanto, è inutile”. Il consigliere, pur senza riferimenti diretti, sembra richiamare quanto accaduto negli scorsi giorni tra il sindaco e l’assessore ai lavori pubblici Romina Morselli, esautorata dal dossier del progetto per il secondo tratto del lungomare Federico II di Svevia (ora portato avanti proprio dall’avvocato Greco) e in serata non presente in aula, nonostante fossero all’ordine del giorno alcune interrogazioni riferite al suo settore.