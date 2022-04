“Non era capo clan”, Cassazione annulla per Pellegrino: Faraci assolto e dieci condanne

Gela. La decisione emessa nei suoi confronti, sia in primo che in secondo grado, è da rivedere. Per i giudici della Corte di Cassazione, che hanno accolto i motivi principali del ricorso difensivo, Gianluca Pellegrino non fu il nuovo capo del gruppo degli Emmanuello, che secondo gli investigatori era in fase di ricostruzione e capace di controllare anche i servizi per la sicurezza nei locali, almeno prima del blitz “Falco”. I giudici romani, oggi, hanno disposto l’annullamento con rinvio, accogliendo le richieste difensive. Il legale di Pellegrino, l’avvocato Giacomo Ventura, nei precedenti gradi di giudizio aveva già presentato conclusioni che escludevano il ruolo di vertice della famiglia di mafia, che gli inquirenti attribuirono all’imputato, visto come il trait d’union tra i vecchi esponenti del clan e le nuove leve. Il legale, usando una metafora, parlò di un “falco solitario”. In Cassazione, Pellegrino è stato difeso anche dal legale Luca Cianferoni. La Corte d’appello di Caltanissetta, a seguito della decisione di Cassazione, dovrà ritornare anche sulla collocazione temporale dei fatti e delle contestazioni mosse a Pellegrino. Per la difesa, le condotte si fermano al 2013 e non sono da considerarsi in permanenza. Di conseguenza, si applica una disciplina sanzionatoria differente e che quindi potrebbe incidere ancora sulla rideterminazione della pena. Quella di Pellegrino era sicuramente la posizione più grave, per le accuse poste nei suoi confronti. Inizialmente, solo lui venne individuato come appartenente all’organizzazione mafiosa. Accusa che poi fu estesa anche ad altri imputati, ma caduta in appello. A Pellegrino, i giudici di secondo grado imposero ventitré anni di detenzione, ma in continuazione con altre precedenti condanne. E’ stato invece definitivamente assolto Emanuele Faraci, con l’annullamento della condanna. In appello, era stata ridotta a due anni e otto mesi di reclusione (a fronte dei dieci anni e un mese di primo grado). La Cassazione ha accolto pienamente il ricorso della difesa, sostenuta dall’avvocato Rocco Guarnaccia. E’ stata annullata, senza rinvio, anche la condanna per un capo di imputazione, per un altro imputato, Giovanbattista Campo. Difeso dall’avvocato Francesco Enia, aveva già ottenuto una riduzione consistente della pena, in appello. Cadde la contestazione mafiosa e fu riqualificata l’accusa per il traffico di droga. Passò da tredici anni e otto mesi a sette anni e tre mesi, con la continuazione.