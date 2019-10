Non era infiltrata dalla mafia, Tar annulla interdittiva ad azienda Missud: denunciò i clan

Gela. Il sospetto mosso dai funzionari della prefettura di Caltanissetta riguardava possibili infiltrazioni mafiose nell’organigramma della Gmp Costruzioni, dell’imprenditore Ignazio Missud. Vennero passate al setaccio parentele e possibili contatti “pericolosi”. Ipotesi che condussero, lo scorso anno, ad emettere un’interdititva antimafia, che generò gravi conseguenze, a cominciare dallo stop all’appalto per la realizzazione delle scale delle logge del teatro “Massimo” di Palermo. Lavori che erano stati commissionati all’azienda gelese, in Ati con la nissena Bellanca srl, direttamente dall’ente comunale. La stessa prefettura dispose la revoca dell’iscrizione alla white list, l’elenco delle aziende estranee agli interessi della criminalità organizzata. Ora, i giudici del Tar palermitano hanno ribaltato tutto, confermando quanto già deciso con la precedente sospensiva, che era stata accolta. Secondo i magistrati amministrativi, ai quali si sono rivolti gli avvocati Michele Aliotta, Salvatore Raimondi e Luigi Raimondi, in rappresentanza dell’azienda gelese, non ci sono elementi fondati per giustificare l’interdittiva antimafia e l’esclusione dalla white list, delle aziende “pulite”. I legali hanno presentato una notevole mole di atti e sentenze, facendo emergere anzi come Missud abbia in passato denunciato le imposizioni estorsive, contribuendo a far scattare un blitz contro esponenti della stidda. Sono stati richiamati pronunciamenti, che hanno sempre confermato la sua estraneità ad ambienti criminali. Inoltre, nel ricorso sono state contestate, punto per punto, le osservazioni della prefettura anche su altri soci che hanno fatto parte dell’azienda, ma che sono sempre risultati non coinvolti in attività che potessero ricondurre ad ambienti criminali.