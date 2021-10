Non erano violenze, assolto un esercente: era accusato di maltrattamenti in famiglia

Gela. Era a processo, con l’accusa di violenze e maltrattamenti in famiglia. In più occasioni, avrebbe aggredito la madre. In dibattimento, però, non sono emersi elementi certi e il giudice Eva Nicastro ha assolto un panettiere locale. Per quei fatti, era anche stato sottoposto a misura di sicurezza. La difesa, sostenuta dall’avvocato Maurizio Scicolone, ha spiegato che non ci furono violenze o maltrattamenti continuativi. La richiesta di condanna era a un anno e quattro mesi di reclusione. L’imputato è stato anche ospite di comunità terapeutiche, per possibili disturbi mentali.