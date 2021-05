Non ha demolito l’immobile abusivo, Tar: “Proprietaria non deve pagare 20 mila euro”

Gela. Una sanzione da 20 mila euro per non aver demolito l’immobile di sua proprietà, risultato non in regola con le autorizzazioni. I giudici del Tar Palermo, però, hanno accolto la sospensiva avanzata dal legale della proprietaria dell’immobile abusivo, realizzato in città. Tutto “congelato”, compreso l’obbligo di versare la sanzione da 20 mila euro. I giudici amministrativi entreranno nel merito della questione e quello della donna che si è rivolta al Tar non è certo l’unico caso in città. Sul territorio, la percentuale di immobili irregolari non demoliti, nonostante un provvedimento ufficiale, è sicuramente elevata.