“Non ha oltraggiato la guardia di finanza”, al termine del giudizio assolto Timpanelli

Gela. Non ha oltraggiato il corpo della guardia di finanza. Domenico Timpanelli è stato assolto a conclusione del dibattimento. L’insegnante in passato fu vittima di un piano destinato a incastrarlo attraverso un notevole quantitativo di droga piazzato nella sua vettura. Una vicenda che si è sviluppata tra più procedimenti e che gli ha permesso di ottenere archiviazioni e assoluzioni a proprio favore. A giudizio finirono alcuni dei coinvolti nel progetto per incastrarlo. Davanti al giudice Eva Nicastro, invece, rispondeva del presunto oltraggio ai finanzieri. Quattro anni fa, contattò telefonicamente il comando locale della guardia di finanza, informando che era stato arrestato Biagio Tribulato, faccendiere che ebbe a sua volta un ruolo nel piano per la droga. Venne successivamente condannato per questi fatti. Nella telefonata, Timpanelli riferì nomi e ruoli anche di finanzieri. Pubblicò la registrazione della telefonata in un canale Youtube. Per la procura, ci sarebbe stato l’oltraggio. Una ricostruzione venuta meno dato che il pm, al termine del dibattimento, ha richiesto l’assoluzione dell’insegnante.