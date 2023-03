Non ha retto alla scomparsa del figlio, muore la mamma di Emanuele Ferrera

GELA. Dieci giorni dopo il figlio, Lina Nicoletti, 67 anni, muore in un letto di ospedale. Una tragedia nella tragedia pet la famiglia Ferrera, che due settimane fa aveva dovuto piangere la morte di Emanuele 44 anni stroncato da un aneurisma. La madre, già ricoverata e provata da una malattia, probabilmente non ha retto ad un dolore così forte e nel pomeriggio di oggi è morta in ospedale dopo un intervento chirurgico. Un dolore indescrivibile per il marito ed il figlio Angelo, ancora sotto shock per la morte prematura di Emanuele.