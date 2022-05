“Non ha senso criticare e non votare atti”, Pepe: “FI proponga, altrimenti è opposizione”

Gela. “Non basta criticare. Dobbiamo proporre. Solo così possiamo far capire alla città che tipo di apporto amministrativo diamo”. In Forza Italia, giovedì, c’è stato un confronto interno. La conferma arriva dal commissario Vincenzo Pepe. Solo ventiquattro ore prima, la maggioranza era riuscita a far passare il regolamento sulla gestione degli immobili abusivi, ma senza il voto degli azzurri. Ieri, il capogruppo dei civici di “Una Buona Idea”, Davide Sincero, ha ribadito che la questione interna ai pro-Greco non è affatto risolta. Le assenze di Forza Italia si fanno sentire sui numeri di una maggioranza, che vorrebbe avere stabilità. La scorsa settimana, lo scontro si accentuato, con i forzisti, vicini al parlamentare regionale Michele Mancuso, che non hanno condiviso l’eccessivo spazio concesso all’assessore regionale Marco Falcone, in città per inaugurare il tratto riqualificato di viale Mediterraneo. “L’assenza in aula per il voto del regolamento sugli immobili abusivi? Non mi è piaciuta – dice Pepe – l’ho fatto notare sia ai nostri consiglieri che all’assessore Gnoffo. Non possiamo pretendere di stare in maggioranza, senza neanche sostenere gli atti dell’amministrazione. Se ci sono cose da integrare, si può procedere con nostri emendamenti. Dobbiamo proporre, non possiamo solo criticare quello che fanno gli altri. Che messaggio lanciamo altrimenti alla città? Chi critica e basta, sta all’opposizione”. Pepe vuole uscire dal vortice del conflitto interno, che sempre più spesso contrappone gli azzurri al resto dell’alleanza del sindaco.