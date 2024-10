Non ha violato gli obblighi della misura imposta, imputato assolto

Gela. Era accusato di non aver rispettato le prescrizioni dettate dalla misura degli arresti domiciliari. Per Francesco Lombardo, a processo proprio con questa contestazione, è stata pronunciata l’assoluzione. Secondo i pm, avrebbe violato la misura. Si recò in tribunale per l’udienza che lo riguardava e per una della sezione civile. Stando alle accuse, non avrebbe ottenuto alcuna autorizzazione ad allontanarsi dall’abitazione.