Non l’hanno ferito a bastonate, assolti madre e figlio: erano accusati di aver aggredito un anziano

Gela. Non fu vittima di un presunto pestaggio. La versione resa agli investigatori da un anziano non ha trovato conferma in aula, davanti al giudice Marica Marino. Il magistrato ha emesso un verdetto di assoluzione nei confronti di due suoi vicini di casa, madre e figlio. Secondo l’uomo che denunciò la presunta aggressione, sarebbero stati loro ad organizzare una sorta di spedizione punitiva, colpendolo con un pesante bastone, probabilmente al culmine di reciproche tensioni. Nel corso del dibattimento, però, la difesa, sostenuta dall’avvocato Davide Limoncello, è riuscita a dimostrare che le presunte conseguenze riportate dall’anziano non potevano essere collegate ad un’aggressione, che forse non ci sarebbe mai stata. Tra i tanti punti oscuri della ricostruzione, anche il fatto che nessuno avrebbe assistito, nonostante l’anziano avesse fatto riferimento ad un pestaggio verificatosi in pieno giorno.