“Non mi candido ma sostengo Di Stefano”, Morselli: “Per Iv, Dc e FI giunta era un traghetto”

Gela. “Non mi candido ma darò il mio sostegno alla coalizione nella quale mi rivedo, quella di chi ha a cuore le sorti della città. Appoggerò Terenziano Di Stefano”. L’assessore ai lavori pubblici Romina Morselli non sarà allo start per le urne di giugno. Ha deciso di fermarsi nonostante le tante possibilità che si sono aperte in queste settimane. “Non posso che dare la mia massima fiducia ad un candidato che ha sempre dimostrato capacità di mediazione – spiega – Di Stefano è brillante e conosce bene la macchina amministrativa. Sono convinta che non sia il tempo dei tecnici ma anzitutto devono essere i politici ad affrontare le emergenze. Sosterrò la coalizione di chi ha permesso alla città di avere il Pef e quindi il nuovo servizio rifiuti. I responsabili, con la loro condotta a favore della città, hanno permesso l’approvazione di atti importanti, comprese le variazioni di bilancio per i progetti. Di Stefano, da assessore, ha consentito di intercettare linee di finanziamento da milioni di euro. Si deve alla sua lungimiranza. Abbiamo spesso collaborato e anche quando non rientrò in giunta, dopo l’azzeramento, l’intero gruppo dei responsabili ha sempre lavorato per la città e mai contro”. Morselli prende invece nettamente le distanze dei partiti del patto largo moderati-centrodestra, che stanno con l’ingegnere Grazia Cosentino. “Sono partiti che hanno usato la giunta Greco come un traghetto, solo per fini politici – continua – sono stati in giunta mentre affilavano i coltelli per impedire ogni possibilità di Greco bis. Italia Viva, Dc e Forza Italia hanno dimostrato che non tenevano affatto al progetto amministrativo per la città. Addirittura, la Dc ha portato all’azzeramento, dopo il quale non ci fu il rientro di “Una Buona Idea” e di Di Stefano”. I contatti, in queste settimane, sono stati molteplici, anche con “Alleanza per Gela” del candidato a sindaco Salvatore Scerra.