“Non mi interessano nomi o scelte di giunta”, Sammito: “Città avrà bilancio? Serve chiarezza”

Gela. “I discorsi di giunta o legati a scelte politiche, onestamente non mi interessano. L’unica priorità è superare queste difficoltà finanziarie e di bilancio”. Potrebbero essere ore importanti per cercare di individuare una soluzione alla crisi del governo della città, ma il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito dà precedenza assoluta ad altro. “Dobbiamo essere chiari – spiega – questa città come dovrà proseguire? Dovrà arrancare? In questo caso, sarebbe meglio una riflessione generale e se ci saranno le condizioni decidere di staccare la spina. Se invece si ritiene che si possa andare avanti, allora abbiamo il dovere di individuare alcuni punti fondamentali, soprattutto per i progetti, così da portarli a compimento. Posti e scelte politiche non mi interessano e penso che non interessino alla città”. Sammito è consapevole che questa fase è forse la più difficile in assoluto da quando si è insediata l’amministrazione Greco.