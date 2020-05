“Non rendere impossibili prestiti”, Giudice (Cgil): “Serve responsabilità sociale banche”

I finanziamenti e la liquidità sono cruciali in un territorio già sfiancato dalla crisi e i dati li ricorda anche il sindacalista. “La Cgil chiede chiarezza e uniformità di metodi e tempistica – dice ancora – diversamente, saremo costretti a denunciare pubblicamente qualsiasi comportamento che distorce lo spirito del decreto. Insisto nel rappresentare il dramma economico in corso nella consapevolezza che le banche non regalano soldi, non è questa la funzione e nessuna la pretende, ma è del tutto evidente che la responsabilità dei tempi della procedura e del relativo diniego diventano atti molto gravi. Intendiamo essere chiari e lo facciamo attraverso alcuni numeri che è giusto conoscere. Più di 500 verbali congiunti sono stati siglati con aziende piccole e medie presenti nei ventidue Comuni della provincia di Caltanissetta. Queste realtà imprenditoriali rappresentano 3000 lavoratori, la maggioranza è monoreddito, ha una età media di 51 anni e quindi rappresentano 10.000 persone che devono vivere, alimentarsi, garantire il diritto allo studio e un presente dignitoso, tra l’altro il rischio usura viene denunciato da più parti. Questo è il quadro sociale in una provincia deindustrializzata, la centoquattresima per qualità della vita, con un costante processo migratorio e un impoverimento del tessuto produttivo, con il 42 per cento di disoccupazione. La vigilanza deve essere massima nel concedere il prestito, ma di certo non ci si può scontrare con muri che potrebbero per norma bancaria non esistere. Molto dipende dalla volontà dell’uomo, ciò non significa far diventare una società in sofferenza una società florida, significa dare una lettura alle carte in linea con il decreto, il resto è pericoloso sul piano della responsabilità sociale”.