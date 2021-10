“Non rinunciamo a Giordano”, Udc: “Serve concretezza, per noi rimane patto maggioranza”

Gela. L’Udc, ieri, non era presente alla riunione di maggioranza, indetta dal sindaco Lucio Greco, che solo poche ore prima aveva comunicato la decisione di azzerare la giunta. I centristi, però, salvo sorprese, saranno tra i pro-Greco, già domani impegnati in un nuovo confronto dell’alleanza. Il coordinatore provinciale Silvio Scichilone e il consigliere comunale Salvatore Incardona, all’unisono, confermano un punto politico imprescindibile, almeno nell’ottica centrista. “Per noi – spiegano – l’assessore Danilo Giordano va riconfermato. Non capiamo perché il sindaco debba rinunciare ad un assessore che ha portato i risultati, che sono sotto gli occhi di tutti, e soprattutto ha assicurato professionalità e competenza. L’Udc, da quando ha scelto di stare in maggioranza, è sempre stato un alleato fedele al programma e non ci sono mai state contestazioni sul lavoro svolto dall’assessore”. Secondo i centristi, Greco dovrà dare una linea precisa. “Il metodo che ha usato il sindaco – dice Scichilone – devo dire che non ci ha convinto. Ieri, non abbiamo partecipato alla riunione, perché ho chiesto più tempo, per confrontarmi con il partito. L’assessore Giordano ha presentato le sue dimissioni ai dirigenti del partito, ma il sindaco, piuttosto che ribaltare tutto sugli assessori, avrebbe potuto confrontarsi con i segretari. Non tutto può essere messo nel calderone. Bisogna individuare le vere problematiche”. Veti centristi sembrano non essercene, anche se il richiamo ad un asse Pd-Movimento cinquestelle (tra le ipotesi susseguitesi nel confronto di ieri), certo non entusiasma gli esponenti dell’Udc.