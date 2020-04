“Non ritornate dalle vostre famiglie senza esito tampone”, appello Di Stefano: “Tutelatevi”

“Comprendo benissimo che stare in quarantena non è facile, specialmente sapendo che a poche centinaia di metri c’è la vostra famiglia che vi aspetta – dice ancora – capisco perfettamente che aspettare di essere sottoposti a tampone può essere snervante, così come attenderne il risultato. Capisco anche che molti devono ritornare a lavoro visto che qualche cantiere sta riprendendo le attività”. Allo stesso tempo, chiede di non assumere iniziative personali, senza che ci sia l’indicazione dell’Asp e delle autorità sanitarie. “Senza risultato del tampone non dovete uscire di casa né ritornare dalle vostre famiglie”, aggiunge. Senza il risultato del test, non si può essere sicuri di non aver contratto il Covid. “Non ci sono certezze che dopo quattordici giorni si possa essere sicuramente negativi – conclude il vicesindaco che sta seguendo le vicende di molti lavoratori in isolamento da settimane dopo il rientro in città – salvaguardatevi e salvaguardate le vostre famiglie e i vostri amici”. L’emergenza non è affatto conclusa e i numeri in città sono in aumento, anche se al momento molto contenuti.