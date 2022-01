“Non saranno pagati straordinari per gli operatori Covid”, Nursind: “Una beffa”

Gela. Beffa per gli infermieri e operatori sanitari dell’Asp di Caltanissetta. Niente pagamento degli straordinari per chi ha superato il limite di 180 ore previsto dalla legge. Lo denuncia il Nursind che segnala come a fronte degli enormi sacrifici da parte del personale per fronteggiare la quarta ondata, “l’azienda prenda una decisione sulla base di una contrattazione siglata del 2018 e già scaduta, mentre il Covid continua a mietere vittime. Non può la direzione strategica fregarsene di coloro che al fronte e non in comode e calde poltrone si trovano a fronteggiare questa terribile piaga sotto corazze di plastica e visiere annebbiate. Ci chiediamo come possa essere minimamente immaginabile una decisione del genere, come si possa pensare di bloccare il pagamento del lavoro svolto con abnegazione e sacrifici negli ospedali e nei vari reparti dove vengono trattati i pazienti positivi al Covid-19, nei punti tamponi e negli hub vaccinali”.