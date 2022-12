“Non scappiamo dalle responsabilità”, Greco: “Civici sono fuggiti dai problemi”

Gela. Una giunta “di responsabilità” strutturata senza il nucleo politico portante di tre anni fa. È questa la strada intrapresa dal sindaco Lucio Greco per cercare di risollevare le sorti finanziarie del municipio. Il mutamento dei confini è radicale e per l’avvocato si deve a defezioni che ritiene politicamente immotivate. “Non so se sia mancato un pizzico di coraggio o se dietro queste scelte si celino tatticismi e ambizioni personali. Noi, comunque, restiamo al timone della nave, perché non si scappa di fronte alle responsabilità. I contrasti ci possono essere, è normale, ma non possono mai essere un buon motivo per abbandonare la città nel momento più complicato. Mi riferisco a Forza Italia, al quale si deve l’apertura della crisi e della verifica”, dice il sindaco. Anche la spina dorsale civica ha scelto di lasciare dopo essersi opposta all’azzeramento. “Discorso a parte merita “Una Buona Idea”, che per anni ha potuto contare sulla vicesindacatura e su deleghe molto importanti, per cui la posizione appare ancora più grave e non mi spiego la decisione di non voler rientrare. Sono fuggiti dai problemi, invece di affrontarli con coscienza”, continua.