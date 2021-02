Non si è fermata a prestare soccorso, una donna denunciata per l’incidente di ieri sera

Gela. Non è stato un incidente autonomo, come inizialmente era stato ipotizzato. I carabinieri hanno ricostruito la dinamica di quanto accaduto ieri sera, lungo un tratto di viale Cortemaggiore, a ridosso della zona di Scavone. Lo scooter finito sul selciato stradale sarebbe stato tamponato da un’auto, condotta da una donna di 46 anni. Non si sarebbe fermata a prestare i necessari soccorsi. Sono due i feriti, che pare si trovassero in sella allo scooter.