“Non si può rischiare la vita per l’azione di balordi”, Sammito: “Pieno sostegno a Di Pietro”

“Dobbiamo accelerare sulla videosorveglianza – dice inoltre il presidente – non si può rischiare la vita dopo una dura giornata di lavoro perché si viene presi di mira da balordi che agiscono per pochi euro. Tutti, a partire dalla politica, dobbiamo fare il necessario per evitare che ciò accada ancora. L’azienda Di Pietro è molto nota e ha sempre aiutato chi ne ha avuto bisogno. Dà lavoro a tante persone ed è un sostegno per molte famiglie. A nome mio, dell’amministrazione comunale e del consiglio, siamo tutti vicini a Di Pietro e alla sua famiglia”.