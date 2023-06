Non si sottopose alla vaccinazione anti-Covid, giudice annulla sanzione imposta ad una donna

Gela. Non dovrà pagare la sanzione per il mancato rispetto dell’obbligo vaccinale anti-Covid, rivolto alla fascia over 50. Il giudice di pace locale ha accolto il ricorso presentato dal legale di una donna che durante la vigenza dell’obbligo non diede seguito, anche per ragioni di salute. Ad una prima comunicazione inviatale seguì l’avviso di addebito per il pagamento della sanzione in denaro.