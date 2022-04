“Non si speculi sugli immobili abusivi”, Greco: “Pronto a riaprire il confronto sull’atto”

Gela. La riunione dell’assise civica di giovedì sera, sul regolamento per gli immobili abusivi, per alcuni consiglieri di opposizione ha segnato una netta sconfitta per i pro-Greco e per il sindaco. I consiglieri Sandra Bennici e Alessandra Ascia hanno chiesto le dimissioni del primo cittadino. La maggioranza non è riuscita a tenere il numero legale nel dibattito. L’avvocato Greco, però, cerca di evitare lo scontro politico e anzi invita tutti a dare un contributo, su un tema molto delicato. “Credo sia importante che tutti capiscano che questo regolamento non può e non deve essere terreno di scontro tra maggioranza e opposizione, ma che è uno strumento che si prefigge lo scopo di riconoscere il basilare diritto di avere una casa per tutte le famiglie in possesso di quei requisiti come un reddito basso e un nucleo numeroso. In base alla dichiarazione di pubblica utilità degli immobili abusivi riconosciuta dal consiglio comunale, quei requisiti possono permettere di continuare ad abitare all’interno di un immobile abusivo. Qui ci sono due diritti da tutelare – dice Greco – quello della salvaguardia del patrimonio urbanistico e quello della tutela delle fasce sociali più disagiate. A chi sta cavalcando l’onda di questa polemica vorrei suggerire di pensare che in città è in atto una forte emergenza abitativa e che, piaccia o no, la dobbiamo affrontare e risolvere. Ignorarla non aiuterà nessuno”. Per il sindaco, si può anche riaprire il confronto, nel tentativo di migliorare le disposizioni del regolamento.