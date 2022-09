“Non siamo interessati a giunta di centrodestra”, Alabiso: “Greco e i suoi mai civici”

Gela. “Una giunta comunale di centrodestra? Non so cosa faranno gli altri partiti, ma la Lega non è interessata. Rimaniamo all’opposizione e andiamo avanti con il nostro progetto, verso le prossime amministrative”. Per i salviniani, come spiega il consigliere comunale Emanuele Alabiso, indipendentemente dall’esito delle urne dell’election day non dovrebbero esserci cambi di rotta, neanche nei rapporti con la giunta del sindaco Lucio Greco, sempre più radicata nel centrodestra, come sta dimostrando la campagna elettorale. “Non siamo interessati – precisa Alabiso – il sindaco e la giunta con il centrodestra? In verità, già si sapeva. E’ una giunta che di civico non ha mai avuto nulla. Ci sono sempre stati i partiti. Da tre anni, litigano su tutto e in questo periodo la conflittualità è ancora maggiore. Ci sono tante contraddizioni politiche. Dopo l’election day, sono curioso di capire come faranno a convivere il sindaco Lucio Greco e Pino Federico, ora con la Nuova Dc, che è nella maggioranza del sindaco. Fanno emergere segnali che la gente non capisce più. Va bene la campagna elettorale ma c’è un limite a tutto”.