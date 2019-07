Non solo la plastica, a San Giacomo l’umido rimane davanti alle case

Gela. Qualcosa sicuramente non funziona. La gestione dei rifiuti continua ad essere carente sotto tutti i punti di vista. Prima il problema era la discarica e il black out comunicativo tra Arpa, Genio Civile, Regione e Libero Consorzio. Risolto il problema dell’apertura rimane la spazzatura per strada.

Il calendario non ha subito modifiche, si è affrettata a precisare l’assessore all’Ambiente Grazia Robilatte ma allora perché tutti i cittadini sabato mattina hanno lasciato la plastica davanti casa convinti che la Tekra la ritirasse?

Ma non solo. Se per la plastica e la carta evidentemente c’è stata una comunicazione sbagliata, una sorta di passa parola non istituzionale che ha portato i cittadini a sbagliare, perché anche l’umido non è stato ritirato? A lamentarsi sono i residenti del quartiere San Giacomo, che hanno contattato la nostra redazione.