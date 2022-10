“Non sono un uomo solo al comando”, Greco: “Sfiducia sarebbe un suicidio collettivo”

Gela. Se l’opposizione sta iniziando a lavorare per la sfiducia, il sindaco Lucio Greco invece pare più ottimista e attende che il dirigente del settore bilancio Alberto Depetro predisponga delle controdeduzioni ai rilievi dei revisori, che hanno emesso parere negativo al bilancio di previsione. Il sindaco, questa volta, pare focalizzarsi quasi su un appello collettivo, richiamando “la buona volontà di tutti”. Chiaramente, le voci di una mozione di sfiducia si fanno sentire anche nella sua stanza in municipio. Ribadisce che l’attuale stato dei conti dell’ente è da collegare a passate gestioni amministrative. “Alcuni consiglieri comunali danno per certa l’improbabile possibilità che l’assemblea cittadina, non riuscendo ad approvare il bilancio, venga sciolta. E questo senza toccare il sindaco, secondo loro unico responsabile di certe criticità segnalate dal collegio dei revisori. Di qui l’ipotesi di sfiduciarmi perché starei con le mani in mano, al grido di “Muoia Sansone con tutti i Filistei”. Sarebbe, infatti, un suicidio collettivo – dice Greco – in cui le vere vittime sarebbero i cittadini, i nostri concittadini. Soprattutto i più poveri, gli indifesi, gli ultimi. Invece, per loro, ho lavorato e continuo a lavorare. Per evitare altri disastri finanziari causati da quei debiti che, accumulati, come dimostreremo con un dossier, dalle amministrazioni Crocetta, Fasulo e Messinese, rischiano di affondare la città proprio nel delicatissimo momento iniziale di un rilancio economico puntato su cultura e accoglienza”. Un’apertura ad un maggiore dialogo sembra esserci e il sindaco spiega di non sentirsi “un uomo solo al comando”. Anche lui attende l’esito dei possibili correttivi affidati al dirigente del settore bilancio.