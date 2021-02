“Non sono candidato”, Federico: “Con Musumeci per la città ma opposizione a Greco”

Gela. “Su Federico garantisco io”. E’ stato direttamente il presidente della Regione Nello Musumeci a chiudere il cerchio, ufficializzando l’adesione dell’ex deputato regionale alla causa di DiventeràBellissima. Un passaggio politico che ha coinvolto anche il consigliere comunale Gabriele Pellegrino. Ora, Federico si mette sulle spalle un ruolo importante, quasi di referente privilegiato del presidente sul territorio. Come ha già fatto il consigliere comunale di “Avanti Gela”, anche l’ex presidente della provincia allontana, al momento, qualsiasi obiettivo elettorale. “Candidato? Non sono candidato a niente – dice – ho fatto questa scelta, parlando per alcuni mesi direttamente con il presidente. Poi, se il movimento me lo dovesse chiedere, non ci saranno problemi. Con Musumeci, c’è un rapporto di amicizia e di stima, così come con Gino Ioppolo, che risale ai tempi dell’Ars. Non a caso, prima di ogni ragionamento, è stato il presidente a spiegare che lui garantiva per me. Questa decisione è maturata perché mi interessa che tanti capitoli ancora fermi per la città, dal porto alle dighe passando per le infrastrutture principali, si sblocchino. Voglio dare sostegno alla mia città e il rapporto politico con il presidente credo sia fondamentale”. Nel fine settimana, è già in programma un primo incontro con il governatore, che Federico definisce “operativo”. “Musumeci ha spiegato che il futuro della città deve essere industriale, ma anche agricolo e culturale, con un importante polo di attrazione che inevitabilmente coinvolge il Museo del mare, finanziato quando c’eravamo noi al governo, e l’ampliamento del museo regionale – aggiunge – c’è un’idea forte di quello che sarà il nostro territorio. Diciamo che diamo continuità al percorso politico”. Allo stesso tempo, l’ex forzista è piuttosto chiaro quando si tratta di valutare i rapporti, anche istituzionali, con il sindaco Lucio Greco e con la sua giunta. “Io non nutro astio politico nei confronti di nessuno – continua – mi sta bene ed è corretto che il presidente Musumeci abbia interlocuzioni istituzionali con il sindaco. Io mi sono messo a disposizione della mia città, come ho sempre fatto. E’ chiaro che rimango opposizione a questa amministrazione comunale, perché la città ha deciso così. Altrimenti, la gente non capirebbe. Non sarò mai maggioranza con Greco, che ha deciso di stare con Forza Italia e il Pd”.