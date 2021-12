“Non sono vaccinati contro il Covid”, sospesi altri due dipendenti comunali

Gela. Non hanno copertura vaccinale anti-Covid e di conseguenza neanche la certificazione verde. Ragioni che hanno spinto l’ufficio giuridico del Comune a disporre la sospensione, dal lavoro e dalla retribuzione, di due dipendenti. Le comunicazioni sono partite dal settore patrimonio e dal comando della polizia municipale, a firma dei rispettivi dirigenti. In base alle disposizioni in atto, per contrastare la pandemia da Covid, i due dipendenti non potranno ritornare sul posto di lavoro e avere la regolare retribuzione, fino a quando non completeranno il ciclo vaccinale.