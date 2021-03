“Non tutto è scontato”, “Una Buona Idea” avvisa: “Mai con la testa sotto la sabbia”

Gela. Il gruppo civico di “Una Buona Idea”, che in giunta ha come riferimento il vicesindaco Terenziano Di Stefano, ha tracciato un bilancio di due anni di esperienza nell’amministrazione del sindaco Lucio Greco. Il segretario Rino Licata non cita mai il primo cittadino, al termine di un incontro del gruppo, tenutosi in remoto. “L’intero direttivo ha reiterato più volte il proprio apprezzamento per la serietà, la competenza e l’impegno costante, profuso nell’esercizio dei ruoli istituzionali ai quali sono stati chiamati, tanto il vicesindaco ed assessore allo sviluppo economico Terenziano Di Stefano, quanto i due eletti in consiglio comunale Davide Sincero e Rosario Faraci. I risultati estremamente positivi raggiunti lo testimoniano alla prova dei fatti, sia sul piano del governo e della progettualità, con Di Stefano che coordina “Agenda urbana” e che parla da sola, ma c’è ben altro – dice Licata – sia sul piano più squisitamente politico-amministrativo, con i consiglieri Faraci e Sincero, con una presenza forte, puntualmente costruttiva e mai banale nel civico consesso, in aggiunta all’abile lavoro di tessitura svolto dietro le quinte, rivelatosi fondamentale per la tenuta della maggioranza”. Licata parla di nuove adesioni e alla maggioranza fa capire che “non tutto è scontato”, soprattutto in tempi di voci, più o meno fondate, su rimpasti e rimodulazioni in giunta.