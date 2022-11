Non usò i fondi dell’azienda per affittare un’auto, arriva un’assoluzione

Gela. Non tentò di usare i conti dell’azienda per la quale aveva lavorato per affittare un’automobile. E’ arrivata l’assoluzione per un gelese, che era a processo davanti ai giudici del tribunale di Busto Arsizio, in provincia di Varese. Secondo la procura lombarda, infatti, approfittando di informazioni già inserite nel database della società che affittava le vetture, avrebbe ottenuto l’auto senza versare quanto dovuto. Una tesi che però la difesa, sostenuta dall’avvocato Giacomo Di Fede, ha smentito.