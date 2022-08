“Non vedo condizioni per passaggio nei partiti”, Morselli: “Nuova Dc-Federico? Valuteremo”

Gela. La linea non dovrebbe cambiare, neanche dopo l’esito dell’election day del 25 settembre. I civici più vicini al sindaco Lucio Greco non sembrano intenzionati a virare verso i partiti. “Al momento non ci sono le condizioni, non l’abbiamo fatto fino ad ora e penso che non avrebbe senso farlo adesso”, dice l’assessore ai lavori pubblici Romina Morselli. In settimana, si congederà definitivamente dal consiglio comunale, con la surroga in favore dell’avvocato Marina Greco, tre anni fa prima dei non eletti nella lista “Un’Altra Gela”, quella di riferimento del primo cittadino. Morselli si concentrerà esclusivamente sull’assessorato e sui tanti capitoli ancora aperti e sui quali sta continuando a lavorare insieme ai tecnici del settore, nonostante le difficoltà dovute ad uffici certamente sottodimensionati in termini di personale. “In ogni caso – tiene a precisare – non si esclude nulla. Qualche discussione c’era stata ma poi un election day così repentino, ha praticamente spiazzato tutti”. Così come precisato più volte dal sindaco Lucio Greco, anche l’assessore Morselli spiega che si manterrà “una certa distanza, con il massimo rispetto per tutte le candidature”. I civici, almeno quelli più vicini al sindaco, tireranno le somme di una competizione elettorale che non li vede direttamente in prima fila, anche se una scelta comunque la faranno.