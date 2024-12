Nona sinfonia del Gela Basket, vittoria senza storia contro Gravina: ok Albert Nuova Città Gela

Gela. Arriva in casa Gela Basket la nona vittoria consecutiva nel campionato di Serie C. 90-61 il risultato contro lo Sport Club Gravina al termine di una gara spettacolare. Decisivo un secondo quarto in cui i padroni di casa hanno messo la sesta e sono andati negli spogliatoi con un vantaggio di 12 punti. Nel terzo quarto il Gravina ha recuperato due punti ma nell’ultima frazione di gara non è praticamente sceso in campo. 25 punti dei ragazzi di coach Bernardo è appena 6 degli ospiti.