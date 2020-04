Nonostante emergenza Covid giunta celebra “Blue day”: “Vicini a famiglie che affrontano autismo”

Gela. Ieri si è celebrata in tutto il mondo la XIII Giornata della consapevolezza sull’autismo, istituita dall’Assemblea Generale dell’Onu per richiamare ad una riflessione consapevole sulle persone con sindrome dello spettro autistico. Queste settimane sconvolte dal Coronavirus hanno allargato l’ombra dell’isolamento. Pur in giorni frenetici, tutti indirizzati a dare sostegno e risorse alle famiglie gelesi in difficoltà, la giunta guidata dal sindaco Lucio Greco non ha dimenticato questa importante e simbolica giornata. L’epidemia non cancella la solitudine e le difficoltà delle famiglie che affrontano in silenzio il dramma dell’autismo. La giornata mondiale deve dunque diventare la giornata della “consapevolezza”.