Nord 2, al Suap ampliamento per sito produttivo: tutto fermo su vincoli e compensazioni

Il commissario Di Graziano, nel corso dell’incontro avuto con gli imprenditori insediati e con i vertici di Sicindustria Caltanissetta, ha spiegato che esigenze produttive e rispetto dei vincoli ambientali possano trovare sintesi, senza andare in contrasto. Come sarà concretizzato quest’auspicio non è affatto chiaro. Sull’area Nord 2 rimangono tanti punti irrisolti e non a caso, anche sul sistema fotovoltaico del capannone della “Scerra holding”, dalla Lipu-Riserva Biviere sono arrivate indicazioni di non realizzabilità. Per Emilio Giudice, come illustrato in conferenza dei servizi e nelle note rilasciate, l’iter era da ritenersi “improcedibile”, pur in presenza dei pareri favorevoli rilasciati dagli uffici tecnici del Comune e di Irsap. Il Suap ha invece individuato tutti i presupposti per rilasciare l’autorizzazione. Si richiamano la “produzione di energia elettrica senza alcuna emissione di sostanze inquinanti”, il “risparmio di combustibili fossili”, “nessun inquinamento acustico”, la compatibilità con “esigenze di tutela architettonica o ambientale” e “l’utilizzo per l’installazione di superfici marginali”. Dal provvedimento emerge che l’impianto da 498,96 Kwp rientra tra le “opere indifferibili e di pubblica utilità”. L’istanza per l’ampliamento, invece, fu presentata nel novembre dello scorso anno e il Suap valuterà, anche nel corso della conferenza di servizi indetta dal dirigente Emanuele Tuccio. Un’altra azienda locale, la “Icaro Ecology”, ha proposto ricorso al Tar per cercare di ottenere lo sblocco dell’iter per la realizzazione di un sito produttivo, che ricade nella stessa area.