Nord 2, verifiche in Comune: Di Stefano, “coinvolgeremo commissione Vinca e la Zes”

Gela. “Trovare una via d’uscita”. Da tempo, si cerca di venire a capo dell’imbuto che sta paralizzando la vicenda dell’area Nord 2 dell’ex Asi. Diverse aziende vorrebbero investire, sfruttando le misure della Zona economica speciale, ma il blocco arriva da lontano e da misure di mitigazione ambientale che non sono mai state attuate. La questione è arrivata fino al commissario della Zes della Sicilia orientale e in municipio, in settimana, è stata ripresa. L’assessore Terenziano Di Stefano si è messo al tavolo insieme al dirigente Antonino Collura e spiega appunto che l’obiettivo è “trovare una via d’uscita”. “Trovo inaccettabile che quando vennero definiti i provvedimenti che hanno poi portato alla Zes e ad individuare le aree ricomprese, nessuno li abbia messi in discussione. Si è obiettato solo dopo, a cose fatte”, dice Di Stefano. Riuscire a districarsi non è per nulla semplice. “Cecheremo di coinvolgere la commissione Vinca e il commissario della Zes Di Graziano”, aggiunge il vicesindaco. In quell’area, ci sono già aziende insediate mentre altre vorrebbero provare la strada dell’investimento, attraverso le agevolazioni Zes, ma il percorso è decisamente in salita.