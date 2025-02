Nord2 ex Asi, nuovo sito produttivo per impianti bonifica: ok Regione a valutazione di incidenza

“E’ possibile affermare, con ragionevole certezza, che il progetto in esame non determinerà effetti significativi diretti e indiretti tali da pregiudicare il mantenimento dell’integrità dei siti Natura 2000 interessati, con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie per i quali i siti stessi sono stati designati, per le motivazioni riportate sopra, e che, pertanto, può essere assentito, previo ottenimento di tutte le altre autorizzazioni previste ex lege”, si legge nel parere della commissione tecnica specialistica. Viene riferito inoltre che sulla base delle integrazioni presentate dall’azienda, “si evince che il capannone non è sede di operazioni di bonifica diretta, bensì un centro di preparazione logistica e manutentiva delle attrezzature destinate alle attività sul campo”.