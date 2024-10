Nordio “Dossieraggio inaccettabile, è serio pericolo per democrazia”

ROMA (ITALPRESS) – “I due procedimenti penali, uno presso la Procura di Perugia e l’altro presso la Procura di Milano, sono ovviamente coperti dal segreto istruttorio: questo non mi impedisce tuttavia di esprimere la mia più profonda preoccupazione per ciò che è accaduto e sta accadendo, che è inaccettabile e inquietante e costituisce un serio e concreto pericolo per la nostra stessa democrazia”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, al Question Time della Camera, rispondendo a un’interrogazione sulle iniziative normative per contrastare l’accesso illegale alle banche dati e la violazione della riservatezza.- Foto Agenzia Fotogramma -(ITALPRESS).