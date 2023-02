“Dissenso non è contro Terlati e Greco”, Comitato San Giacomo: “Non abbiamo funzione politica”

Gela. Il comitato San Giacomo, ieri, ha espresso la propria contrarietà all’ingresso in giunta di un rappresentante dei quartieri. Una decisione già maturata la scorsa settimana e comunicata poi nel corso del coordinamento, che ha indicato Salvatore Terlati, seppur in maniera non unitaria (dissenso verso l’ingresso in giunta anche dai comitati Ospizio Marino e Carrubbazza). Il sindaco Lucio Greco, che ha posto un’apertura netta ai comitati, ha già fatto sapere che “valuterà insieme agli alleati”. Dal comitato San Giacomo fanno però sapere che il dissenso espresso non è contro Terlati i una forma di contestazione verso Greco e la sua giunta. “La scelta non è contro Terlati e nemmeno contro il sindaco. Terlati è un grande uomo che ha contribuito molto in città attraverso il suo impegno anche nel Comitato di quartiere Settefarine, di cui è presidente. Siamo assolutamente sicuri – spiegano i componenti del comitato San Giacomo – che anche da assessore potrebbe dare un grande apporto all’intera città. La nostra è una scelta che non va scontrarsi nemmeno con il sindaco e con la sua amministrazione. Infatti li ringraziamo per l’opportunità che ci hanno dato. Semplicemente, riteniamo che i comitati di quartiere hanno una funzione diversa rispetto a quella politica ed inoltre riteniamo che in questo momento storico e delicato che sta attraversando la città le funzioni non possono essere ricoperte da noi”.