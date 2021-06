“Notizie infamanti su Euroform”, Licata: “Nostra scuola al top e ora altri laboratori”

Gela. Le fake news minacciano la certezza occupazionale degli ottanta docenti di un centro di formazione professionale del territorio. A lanciare l’allarme è Salvatore Licata, presidente della struttura regionale che opera in città da cinque anni garantendo formazione certa ad oltre trecento giovani, impegnati in attività di meccatronica, informatica, estetista ed estetica, in laboratori che nulla hanno da invidiare ad una vera e propria attività commerciale. econdo i vertici di Euroform non è utopistico ipotizzare anche ad una concorrenza sleale. Gli stessi hanno deciso di raccogliere testimonianze e screenshot sui social e si dicono pronti a ricorrere alle vie legali. A famiglie e corsisti sono giunte anche notizie, infondate, di una fantomatica chiusura della struttura, che i vertici Euroform catalogano come del tutto infondante e diffuse ad arte, per danneggiare la società. “Sono notizie infamanti – dice Salvatore Licata – che minacciano la stabilità della nostra solida realtà, mettendo a rischio i nostri operatori e le loro famiglie”.