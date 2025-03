Noto, minorenne a bordo di uno scooter muore in un incidente stradale

SIRACUSA (ITALPRESS) – Grave incidente stradale la scorsa notte a Noto. Per cause ancora in via di accertamento, un minorenne che viaggiava a bordo di uno scooter è deceduto, mentre un’altra persona che viaggiava con lui è rimasta ferita ed è stata immediatamente trasportata in ospedale.

L’incidente è avvenuto in via Aurispa. Al momento non sono ancora del tutto chiare le modalità. Sul luogo dell’accaduto sono intervenute le forze dell’ordine.

(ITALPRESS).