Notte di fuoco in città, in fiamme anche una Fiat Panda: rogo in via Orsi

Gela. E’ stata una notte di fuoco in città. Non solo il rogo che ha distrutto il Fiat Doblò di un artigiano, a San Giacomo. Gli incendiari sono arrivati anche in via Orsi. Intorno alle tre, una Fiat Panda, che appartiene ad un residente della zona, è stata data alle fiamme. Anche in questo caso si propende per l’incendio doloso.