Notte fonda per il Gela FC, l’Enna vince 3-1 e per Evola si mette male

Gela. Buio pesto per il Gela FC, sconfitto anche dall’ambizioso Enna e inchiodato a zero punti in classifica. Troppo esperti gli avversari per non approfittare dei regali concessi dal reparto difensivo. Anche la panchina di Evola, che non si è presentato in sala stampa, adesso è a rischio.

Primo tempo con l’Enna a dominare ma con il Gela FC a creare le occasioni migliori.

Cronaca

2’ Colpo di testa di Abate

23’ Conclusione di Tomasi a fil di palo

24’ Gol annullato all’Enna per fallo su Rechichi

42’ cross perfetto di Piazza e incornata di Sinatra che trova Caruso attento alla deviazione in angolo.

Ripresa

7’ Gol del Gela FC. Diagonale preciso di Fabio Campanaro.

10’ Gol dell’Enna. Cocimano colpisce la traversa e sulla ribattuta Agudjak è più lesto di tutti ad insaccare.

15’ Gol dell’Enna. Sul cross di Caronia è Cocimano ad insaccare di testa.

32’ 3-1 dell’Enna. E’ Arcidiacono a chiudere la partita con una girata imparabile.