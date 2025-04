Notte nazionale dei licei classici: cultura e passione all’istituto “Eschilo”

Gela. Ieri, 4 aprile, si è celebrata l’undicesima edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, un evento di rilievo nazionale. Patrocinata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dall’Associazione Italiana di Cultura Classica, la manifestazione ha coinvolto oltre 350 licei classici in tutta Italia, insieme a 17 licei stranieri provenienti da Paesi come Croazia, Grecia, Turchia, Norvegia, Romania, Serbia e persino dalla Francia. Anche il Liceo Classico “Eschilo” di Gela ha risposto con entusiasmo all’appello, offrendo uno spettacolo che ha visto impegnati circa 180 studenti, protagonisti di una serata emozionante nell’auditorium del plesso di via Europa. Dalle rappresentazioni teatrali ispirate ai classici greci e latini, alle performance musicali e poetiche, il pubblico ha potuto assistere a un percorso artistico che ha reso omaggio alle radici della nostra civiltà, con uno sguardo attento al presente.

L’evento, diventato ormai simbolo della vitalità e della forza culturale del liceo classico, si è svolto in contemporanea in tutte le scuole aderenti dalle 18:00 alle 24:00, proponendo letture, performance teatrali, laboratori, musica, danza e mostre che hanno dato voce ai giovani studenti, veri protagonisti di una serata che unisce la tradizione umanistica con la creatività contemporanea.

Il tema di quest’anno, interpretato magistralmente nella locandina ufficiale ruota attorno al viaggio umano per mare: una figura femminile domina la composizione, simbolo dell’anima del Mare Nostrum, custode di speranze e tragedie, sfide e salvezza. Un’immagine potente che richiama alla mente il ruolo del Mediterraneo come crocevia di culture, ma anche come teatro di drammi contemporanei.