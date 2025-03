Notte tranquilla per il Papa

CITTA’ DEL VATICANO (ITALPRESS) – Il Papa ha trascorso una notte tranquilla e si è svegliato poco dopo le 8.00. Lo rende noto la Sala Stampa Vaticana. Ieri in occasione del rosario delle 21 in Piazza San Pietro era stato trasmetto un messaggio audio del Pontefice, registrato in spagnolo dal Policlinico Gemelli, dov’è ricoverato dal 14 febbraio scorso. “Ringrazio di tutto cuore per le vostre preghiere per la mia salute dalla Piazza. Vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca, grazie”, diceva il Papa con voce flebile. Il bollettino diramato ieri dalla Sala Stampa Vaticana parlava di “condizioni cliniche rimaste stabili rispetto ai giorni precedenti”.

– Foto IPA Agency –

