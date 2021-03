Novanta milioni per la Gela-Catania, partono lavori: “Si inizia dal tratto gelese”

Gela. Da anni, si parla della necessità di adeguare la Gela-Catania. E’ arrivata un’accelerazione negli uffici di Regione e Anas e i lavori sono stati assegnati. “Ci sono voluti più di due anni per chiudere la procedura, ma finalmente ci siamo. Anas ha aggiudicato e contrattualizzato i lavori per l’adeguamento e la messa in sicurezza della Catania-Gela. Ben novanta milioni di euro, attraverso un affidamento in accordo quadro, verranno spesi per ammodernare i segmenti delle statali 192 “Valle del Dittaino”, 417 “di Caltagirone” e 117bis “Centrale sicula” che compongono questo tracciato, assai trafficato e vitale per un’ampia porzione della Sicilia”. Lo afferma l’assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone, rendendo nota l’aggiudicazione e la consegna dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza dell’itinerario Catania-Gela. La gara, suddivisa in tre lotti per un importo totale di novanta milioni di euro, è stata aggiudicata alla rete temporanea d’imprese consortile Cogec (Lotto I), Consorzio stabile Medil (Lotto II) e al consorzio stabile Valori scarl (Lotto III).