NOVITÀ DI LORENZO TRA I 27 DI MANCINI PER GRECIA E LIECHTENSTEIN

ROMA (ITALPRESS) – È Giovanni Di Lorenzo l’unica novità tra i 27 calciatori convocati da Roberto Mancini per le gare con Grecia e Liechtenstein: il difensore classe ‘93, protagonista di un buon avvio di stagione con il Napoli, torna a Coverciano dopo essere stato convocato dal Ct in occasione dello stage dello scorso aprile. Prima nel Gruppo J grazie ai sei successi conquistati nelle prime sei gare (record nella storia azzurra agli Europei), l’Italia può staccare il pass per l’Europeo battendo la Grecia nella sfida in programma sabato (ore 20.45) all’Olimpico di Roma. Poi la Nazionale volerà a Vaduz, dove martedì 15 (ore 20.45) al ‘Rheinpark Stadion’ affronterà il Liechtenstein, già battuti 6-0 in occasione dell’incontro giocato lo scorso 26 marzo a Parma.

L’elenco dei convocati: Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Pierluigi Gollini (Atalanta), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino). Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Roma), Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Roma). Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Federico Bernardeschi (Juventus), Bryan Cristante (Roma), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Psg), Nicolò Zaniolo (Roma). Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shangai Shenhua), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli).

(ITALPRESS).