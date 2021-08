Novità in giunta? FI fa il punto per il nome da proporre: confronto tra gli azzurri

Gela. Una rosa di nomi, seppur solo potenziale, pare sia già stata definita. I forzisti si vedranno la prossima settimana, per mettere nero su bianco gli ultimi particolari e arrivare ad un accordo complessivo sul nome da fornire al sindaco Lucio Greco, in vista di una possibile aggiunta alla squadra di governo della città. Da oltre un anno, rimane da coprire la casella lasciata vuota dal Pd. L’avvocato Greco, fino ad ora, ha scelto di mantenere nelle proprie mani una delega pesante, come quella che copre i settori rifiuti e ambiente. Nelle ultime settimane, ci sono state più interlocuzioni tra il primo cittadino e i vertici di Forza Italia. L’intesa non sembra mancare e il dialogo tra l’avvocato e il deputato regionale Michele Mancuso ha ripreso l’abbrivio, che in parte si era perso negli scorsi mesi. Pare possano esserci le condizioni per un secondo assessorato da affidare agli azzurri, che non hanno mai messo in soffitta questa opzione. Lo stesso Mancuso, il coordinatore cittadino Vincenzo Pepe, i consiglieri comunali Luigi Di Dio e Carlo Romano e probabilmente anche l’assessore Nadia Gnoffo, faranno il punto della situazione, per raggiungere una condivisione piena sul nominativo da proporre all’avvocato. Un eventuale secondo ingresso forzista in giunta, tra le altre cose, potrebbe aprire ulteriori piste politiche.