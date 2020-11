Contagio da Covid non si ferma, 57 positivi in città: solo quattro guariti

Gela. Corre sempre in avanti la linea del contagio in città. Nelle ultime ventiquattro ore sono 57 i positivi, a fronte di quattro guariti. Si trovano in isolamento domiciliare. Il numero si è impennato anche dopo lo screening sulla popolazione scolastica, con 36 asintomatici sul territorio provinciale. Due pazienti gelesi hanno lasciato la degenza ordinaria. In rianimazione al “Sant’Elia” di Caltanissetta è stato ricoverato un paziente di Niscemi.