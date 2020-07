Intimidazione a “telegela”, appiccato il fuoco al portone della redazione

Gela. Amaro risveglio per la nostra redazione. Ignoti la scorsa notte hanno appiccato il fuoco al portone della redazione di “telegela”, ubicata in vico Ruggeri, in un appartamento sopra la redazione del “Quotidiano di Gela”, a due passi da piazza San Francesco. Hanno anche tentato di forzare il portone per fare irruzione. Non riuscendoci hanno dato fuoco al portone. Dobbiamo dire grazie ai vicini di casa per aver limitato immediatamente i danni. Al di là del danno materiale il gesto ci preoccupa ma non ci spaventa. Il messaggio è chiaro perché in vico Ruggeri insistono diversi appartamenti ed attività di servizi. Chi ha agito, nel cuore del centro storico e di sabato notte, quando a pochi metri la movida era ancora in atto, non ha avuto alcuna remora nel compiere il gesto. Abbiamo inoltrato regolare denuncia ai carabinieri che hanno aperto una inchiesta.